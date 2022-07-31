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Газета de Volkskrant написала о заметном росте спроса на дрова и дровяные печи в Нидерландах

, 18:15 Источник: Коммерсантъ

Газета de Volkskrant написала о заметном росте спроса на дрова и дровяные печи в Нидерландах
Дрова. Фото: Frank Hoermann/globallook.com

В Нидерландах отмечается значительный рост спроса на дрова и топливные гранулы для печей и открытых каминов. Об этом сообщило издание de Volkskrant.

По данным газеты, спрос начал расти с лета прошлого года, когда резко повысились цены на газ. Увеличились и продажи дровяных и пеллетных печей — причем, настолько, что стал наблюдаться их дефицит. Газовые камины и печи наоборот перестали пользоваться популярностью у покупателей.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды уже выразил обеспокоенность тем, что сжигание дров в таких масштабах может нанести значительный ущерб экологии.

Ранее немецкое издание Focus сообщало, что без российского газа жителям ФРГ придется радикально экономить энергию и, возможно, перейти на дрова. 

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