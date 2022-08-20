Сенатор Джабаров заявил, что РФ готова поставлять газ, но условия для этого должны создаваться и на Западе

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20 августа 2022, 13:18 Источник: РИА "Новости"

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров в субботу заявил, что РФ готова поставлять газ в европейские страны, однако условия для этого должны создаваться и на Западе.

Владимир Джабаров сегодня в разговоре с журналистами подчеркнул, что проблема с доставкой турбин для газопровода на территорию России в соответствии с установленными правилами – это не забота Москвы.

По словам российского сенатора, решать вопросы следует Германии, поскольку это Берлин "затеял проблему", как с оборудованием, так и с запуском "Северного потока – 2".