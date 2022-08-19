«Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» для профилактики

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19 августа 2022, 19:29 Источник: РБК

"Северный поток", Stefan Sauer/globallook.com

«Газпром» объявил в пятницу об остановке с 31 августа единственной работающей турбины «Северного потока-1», расположенной на компрессорной станции «Портовая». Планируется, что техобслуживание продлится три дня, до 2 сентября. Поставки газа по «Северному потоку» на это время будут остановлены.

«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — говорится в сообщении «Газпрома».

На этой новости цена тысячи кубометров газа выросла в Европе до 2700 долларов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что России следует прекратить «использовать иллюзорные аргументы» и забрать турбину Siemens для газопровода «Северный поток».