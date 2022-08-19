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Аргументы Недели Экономика 13+

Reuters сообщает, что США готовятся выделить Украине еще 800 миллионов долларов

, 07:47 Источник: РИА "Новости"

Reuters сообщает, что США готовятся выделить Украине еще 800 миллионов долларов
президент США Джо Байден, White House/via Globallookpress.com

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация Соединенных Штатов Америки готовится выделить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине.

Согласно информации инсайдеров, президент США Джо Байден использует свои полномочия по сокращению вооружений, позволяющие ему разрешить передачу Киеву избыточного американского оружия из запасов.

Предполагается, что о выделении дополнительной помощи украинской стороне будет объявлено уже в пятницу, 19 августа.

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