Предпринимателей Приморья проверками не беспокоят

Аргументы Недели. Владивосток → Экономика 13+

16 августа 2022, 06:16

Фото — Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

В первом полугодии текущего года в Приморском крае проведено чуть более полутора тысяч проверок деятельности предпринимателей. Это существенно меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда их количество перевалило за четыре тысячи, отмечают в краевом министерстве экономического развития. По словам руководителя министерства Андрея Блохина, во время рабочих встреч с представителями бизнеса они отмечают снижение административного давления.

«При этом количество нарушений со стороны бизнеса не выросло, а снизилось. Это означает, что российский бизнес достаточно ответственно относится к ведению своей деятельности», – отмечает глава министерства экономического развития Приморского края Андрей Блохин.

В возглавляемом им ведомстве также подчёркивают, что Приморский край является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству проводимых профилактических мероприятий, в ходе которых бизнес получает консультации о том, как избежать случайных нарушений.

Также в ведомстве уточнили, что административное давление станет ещё меньшим – сейчас готовятся изменения в постановление Правительства Российской Федерации об отказе от проведения большинства проверок предпринимателей, деятельность которых не связана с высоким риском причинения вреда здоровью. И уже на следующий, 2023 год намечено запланировать проведение проверок только тех предпринимателей, чья деятельность отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Кроме того, в регионе продолжается реализация государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.