Центробанк представил три сценария развития экономики РФ

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12 августа 2022, 18:47 Источник: Сайт ЦБ РФ

ЦБ РФ, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

ЦБ в пятницу, 12 августа, представил доклад "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы", в котором содержатся три возможных сценария развития экономики РФ.

Базовым вариантом в Центробанке назвали сохранение текущих условий, при которых российская экономика будет подстраиваться под существующие реалии весь 2022 и большую часть 2023 года. К 2025 году, по прогнозам специалистов, ожидается выход на рост ВВП на уровне 1,5—2,5%. Годовая инфляция в РФ составит 12—15% в текущем году, снизится до 5—7% в следующем году и вернется к четырем процентам в 2024. Ключевая ставка в этих условиях в среднем должна составить 10,5—10,8% годовых в 2022 году, 6,5—8,5% в 2023-м году и 6—7% – в 2024-м.

Негативный сценарий, представленный Банком России, предполагает возникновение глобального кризиса, при котором в мировой экономике усилится фрагментация, а торговля будет сконцентрирована в региональных блоках. Кроме того, будет усилен тренд на локализацию производств. В данном случае могут появиться два риска: устойчиво высокий уровень инфляции в крупнейших экономиках мира, что приведет к рецессии, а также усиление геополитической напряженности на планете. Два вышеуказанных фактора впоследствии могут стать причиной глобального финансового кризиса, сопоставимого с тем, который был в 2007—2008 годах. На этом фоне ВВП России может сокращаться до 2025 года, а инфляция в 2023 году способна достичь 13—16%, что приведет к повышению ключевой ставки по сравнению с первым сценарием.

Третий вариант заключается в том, что произойдет ускоренная адаптация экономики России к новым условиям при сохранении действующего геополитического расклада. Создание новых экономических связей и развитие механизма параллельного импорта позволят улучшить динамику импорта. При вышеуказанном сценарии годовая инфляция в стране вернется к четырем процентам уже в следующем году и останется на данном уровне в течение следующих двух лет. Ключевая ставка в свою очередь будет находиться на уровне 5—6%.