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Зампред ЦБ Заботкин заявил, что регулятор не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров

, 16:11 Источник: РИА "Новости"

Зампред ЦБ Заботкин заявил, что регулятор не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров
Банк России, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зампред Центрального банка Российской Федерации Алексей Заботкин в пятницу, 12 августа, заявил, что регулятор не рассматривает публикацию стенограмм заседаний совета директоров по ключевой ставке.

Алексей Заботкин отвечая в рамках пресс-конференции на вопрос, планирует ли Банк России публиковать стенограммы заседаний совета директоров по ключевой ставке, заявил, что такие шаги совершены не будут.

По словам зампреда ЦБ, более активно рассматривалось и рассматривается сейчас возможность публикации краткого или развернутого пересказов обсуждений, которые проводились в рамках подготовки заседания.

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