Зампред ЦБ Заботкин заявил, что регулятор не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров

Зампред Центрального банка Российской Федерации Алексей Заботкин в пятницу, 12 августа, заявил, что регулятор не рассматривает публикацию стенограмм заседаний совета директоров по ключевой ставке.
Алексей Заботкин отвечая в рамках пресс-конференции на вопрос, планирует ли Банк России публиковать стенограммы заседаний совета директоров по ключевой ставке, заявил, что такие шаги совершены не будут.
По словам зампреда ЦБ, более активно рассматривалось и рассматривается сейчас возможность публикации краткого или развернутого пересказов обсуждений, которые проводились в рамках подготовки заседания.