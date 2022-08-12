Зампред ЦБ Заботкин заявил, что регулятор не планирует публиковать стенограммы заседаний совета директоров

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12 августа 2022, 16:11 Источник: РИА "Новости"

Банк России, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зампред Центрального банка Российской Федерации Алексей Заботкин в пятницу, 12 августа, заявил, что регулятор не рассматривает публикацию стенограмм заседаний совета директоров по ключевой ставке.

Алексей Заботкин отвечая в рамках пресс-конференции на вопрос, планирует ли Банк России публиковать стенограммы заседаний совета директоров по ключевой ставке, заявил, что такие шаги совершены не будут.

По словам зампреда ЦБ, более активно рассматривалось и рассматривается сейчас возможность публикации краткого или развернутого пересказов обсуждений, которые проводились в рамках подготовки заседания.