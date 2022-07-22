Банк России снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых

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22 июля 2022, 13:40 Источник: Банк России

Центральный банк России, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Центральный банк России в пятницу, 22 июля, снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, вследствие чего она составила восемь процентов годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Подчеркивается, что Банк России намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки российской экономики, оценивая существующие риски со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции финрынков на них.

Уточняется, что ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии текущего года. Согласно прогнозу специалистов регулятора, на фоне проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция может быть снижена до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% – в 2023 году, в в 2024 году вернется к уровню 4%.