Банк России должен стать акселератором социально-экономического развития страны, а не агентом глобального капитала

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 июля 2022, 16:24

В соответствии с ключевыми установками МВФ главной функцией Центрального банка должны быть обеспечение свободного трансграничного движения капитала, конвертируемости национальной валюты по рыночному курсу, ограничение денежной эмиссии объёмом валютных резервов. Именно этого требует от национальных денежных властей международный капитал, интересы которого де-факто обслуживает Банк России, пишут в своей статье в АН экономисты Сергей Глазьев и Дмитрий Митяев.



Результатом этой политики становится полная зависимость страны от иностранного капитала. Так реализуется модель неоколониального закабаления многих стран. Реализуя политику Вашингтонского консенсуса, денежные власти превратили весьма развитую в научно-производственном отношении российскую экономику в сырьевой придаток ЕС и финансового донора американоцентричной финансовой системы. Произошедший в 2014 г. переход к рекомендованной МВФ политике свободно плавающего курса рубля и завышения процента за кредит как ключевого инструмента борьбы с инфляцией, генерируемой как раз так называемым «свободным» курсообразованием, экономика России была искусственно загнана в стагфляционную ловушку. Мегарегулятор же вместо блокирования их воздействия за счёт уверенной стабилизации курса рубля и обеспечения дешёвого кредита многократно усиливал их эффект, сокращая кредитование инвестиций в экономический рост и создавая инфляционную волну девальвацией рубля.



Общие прямые убытки Банка России, эквивалентные выгоде глобальных спекулянтов в виде средств, вывезенных нерезидентами и выплаченных им как дивиденды на доли в российских финансовых структурах начиная с 2014 г., составили около 330 млрд долл. (40 млрд долл., или 3% ВВП по текущему курсу ежегодно). Блокировка Западом не менее половины ликвидной части золотовалютных резервов России (около 300 млрд долл.) составляет дополнительный прямой ущерб экономике и утраченные возможности инвестиций в промышленности. Таким образом, накопленный прямой ущерб составляет 630 млрд долларов.



В условиях открытой фазы гибридной войны с Западом в 2022 г. продолжение этой ущербной политики несовместимо с элементарными требованиями национальной безопасности. Банк России может и должен стать акселератором социально-экономического развития страны, а не агентом глобального капитала, подменяющего цели национального развития безропотным исполнением инструкций и директив глобального капитала.



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