Эксперт Юшков: «Дефицит на мировом нефтяном рынке спасает Россию»

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 августа 2022, 15:56 Антон Николаев

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что благодаря санкциям Запад разогнал у себя в странах инфляцию. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Ничего не изменилось с введением санкций. Мы экспортируем нефть чуть ли не больше, чем это было до 24 февраля. Тут и отношения западных стран к российскому экспорту нефти поменялось. Изначально они занимали четкую позицию, что надо лишить Россию денег и развалить экономику за счет сокращение доходов РФ при помощи запрета на продажу нефти. Но через несколько месяцев стало понятно, что когда появились препятствия в продаже российской нефти, то РФ сократила экспорт, что усугубило имеющийся дефицит на рынке, а эмбарго становится дороже. В итоге Россия полностью не перекрывает экспорт, а от оставшихся объемов экспорта Россия зарабатывает еще больше, ведь каждый баррель дороже. Складывается парадоксальная ситуация, что Запад попытался лишить Россию денег, а разогнал у себя инфляцию. На рынке присутствует дефицит, и заменить российскую нефть никто не может. Дефицит нефти спасает Россию».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, несмотря на введённые Западом санкции.