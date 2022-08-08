Объем Фонда национального благосостояния России за июль 2022 года вырос до 12,156 триллиона рублей

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8 августа 2022, 13:42 Источник: РИА "Новости"

Министерство финансов РФ, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

За июль 2022 года объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) увеличился в рублях на 1,38 триллиона и составил 12,156 триллиона рублей. Об этом сообщили сегодня в Министерстве финансов.

Подчеркивается, что объем ликвидных активов фонда за вышеуказанный период составил 8,664 триллиона рублей (или 141,309 миллиарда долларов), что составляет 6,5% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

По состоянию на 1 июля объем Фонда национального благосостояния России составлял 10,774 триллиона рублей, а в долларовом эквиваленте – 210,621 миллиарда.