Минфин намерен освободить дистанционных работников от НДФЛ

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26 июля 2022, 14:01

Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Министерство финансов Российской Федерации планирует освободить дистанционных работников от компенсационных выплат налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.



Отмечается, что работники освобождаются от НДФЛ компенсационных выплат в связи с их расходами.



Кроме того, Минфин планирует законодательно закрепить, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ.



Ранее сообщалось, что Сбербанк подал иск к украинскому Международному резервному банку на 23,3 млрд рублей.