Сбербанк потребовал 23 млрд рублей от украинского Международного резервного банка

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26 июля 2022, 10:28

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Сбербанк подал иск к украинскому Международному резервному банку на 23,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы картотеки Арбитражного суда Москвы.



Иск был подан в понедельник, но пока не рассмотрен.



Напомним, 12 мая верховная рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на Украине.



В Сбербанке позже заявили о решении инициировать инвестиционный арбитраж против украинской стороны с требованием возмещения убытков.



Ранее сообщалось, что член Запорожской ВГА Рогов верит в скорое прекращение использования гривны на освобожденных территориях.