Сбербанк потребовал 23 млрд рублей от украинского Международного резервного банка

Сбербанк подал иск к украинскому Международному резервному банку на 23,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы картотеки Арбитражного суда Москвы.
Иск был подан в понедельник, но пока не рассмотрен.
Напомним, 12 мая верховная рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на Украине.
В Сбербанке позже заявили о решении инициировать инвестиционный арбитраж против украинской стороны с требованием возмещения убытков.
Ранее сообщалось, что член Запорожской ВГА Рогов верит в скорое прекращение использования гривны на освобожденных территориях.
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