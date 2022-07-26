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Сбербанк потребовал 23 млрд рублей от украинского Международного резервного банка

, 10:28

Сбербанк потребовал 23 млрд рублей от украинского Международного резервного банка
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Сбербанк подал иск к украинскому Международному резервному банку на 23,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан в понедельник, но пока не рассмотрен.

Напомним, 12 мая верховная рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на Украине.

В Сбербанке позже заявили о решении инициировать инвестиционный арбитраж против украинской стороны с требованием возмещения убытков.

Ранее сообщалось, что член Запорожской ВГА Рогов верит в скорое прекращение использования гривны на освобожденных территориях.

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