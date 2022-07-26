Член Запорожской ВГА Рогов: до конца года использование гривны сойдет на нет в обороте

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов допускает минимальное использование в обороте украинской гривны к концу года на освобожденных территориях. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Крайне велика вероятность, что до конца года использование гривны сойдет на нет в обороте», - считает Рогов.
Он также отметил, что процент использования гривны снижается. Люди все чаще платят рублем, расплачиваясь в магазинах, отказываются от гривны.
По словам Рогова, украинская валюта на освобожденных территориях с каждым днем обесценивается все больше и больше.
Тем не менее, там все еще используется бивалютная система-используются гривны и рубли.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области полностью откажутся от гривны.
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