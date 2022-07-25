Замруководителя ВГА Стремоусов: украинскую гривну выведут из оборота в Херсонской области, в регионе будет ходить только рубль

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 июля 2022, 08:17 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские гривны, Frank Hammerschmidt / globallookpress.com

Украинскую гривну выведут из оборота в Херсонской области, в регионе будет ходить только рубль. На это, как информирует ТАСС, указал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя местной военно-гражданской администрации.

«Украинская гривна будет выведена из оборота на территории Херсонской области, в регионе будет ходить только российский рубль, заявил заместитель главы ВГА области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Стремоусов озвучил мнение, согласно которому Украины как государства фактически уже не существует.