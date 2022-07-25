Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: Украины как государства фактически уже не существует

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25 июля 2022, 07:56 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украины как государства фактически уже не существует. Соответствующую точку зрения высказал заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, ставший собеседником РИА Новости.

«Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украины как государства фактически уже нет: там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что подконтрольные Киеву войска обстреляли расположенный в Донбассе город Алчевск из американской системы HIMARS, выпустив по данному населенному пункту пять снарядов.