Ростехнадзор счел необоснованными претензии «Крассетей» к ФСК ЕЭС

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8 августа 2022, 10:41

По информации источников издания, Енисейское управление Ростехнадзора по итогам проверки заявлений региональной энергокомпании «Крассети» об ограничениях передачи электроэнергии в июле этого года в итоге не нашло нарушений в действиях федерального оператора магистральных сетей ФСК ЕЭС. Но возник целый ряд вопросов к самим «Крассетям». Выводы направлены в региональную прокуратуру для дальнейших разбирательств.

В частности, в заключении надзорного органа говорится, что «Крассети» проигнорировали обращение ФСК ЕЭС о необходимости соблюдения договорных обязательств, в том числе согласованной величины максимальной мощности. В результате произошли срабатывания установленных технологических защит от превышения мощности. Также в нарушение нормативных правил региональная компания не предоставляет в адрес ФСК ЕЭС сведения об объеме максимальной мощности в установленные сроки.

Кроме этого, выяснилось, что ряд собственных объектов «Крассетей» работают без разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию.

Что касается потребителей, из-за которых в последние месяцы потребление электроэнергии в районе так выросло, то, по данным надзорного органа, запитанное «Крассетями» электрооборудование работает с нарушением действующих правил технической эксплуатации и устройства электроустановок. Судя по всему, возможно, речь о майнинговой ферме, расположенной на территории организации.

Ранее ряд СМИ сообщил о конфликте, инициированном организацией «Крассети» к «ФСК ЕЭС», из-за якобы искусственных ограничений в передаче электроэнергии. Также региональный оператор заявлял, что надзорные органы не допускаются на магистральные энергообъекты для проверки. Однако, нынешние выводы Ростехнадзора свидетельствуют, что проверка была проведена беспрепятственно.

В ответ на претензии федеральный оператор сообщал, что имеет договор с «Крассетями» на мощность 1,06 МВт, при этом фактическое потребление «Крассетей» превышало показатель более чем в 20 раз. В «ФСК ЕЭС» заверяли, что подобные непредусмотренные нагрузки могут привести к повреждениям на магистральной подстанции, и, как следствие, к отключению населения, промышленности и железнодорожной инфраструктуры на юге Красноярского края. Также это несет риски для жизни и здоровья персонала. В связи с этим параметры технологических защит центра питания 220 кВ «Минусинская-опорная» были изменены, и при существенном превышении объема потребления, заданного в акте техприсоединения, автоматически производится срабатывание защит.

При этом оборудование «ФСК ЕЭС» находится под напряжением и готово обеспечить электроэнергией «Крассети» в соответствии с заключенным договором, говорилось в пояснениях федеральной компании.

В конце июля ряд телеграм-каналов Красноярского края опубликовали снимки с коптера, на которых демонстрируется размещение крупной майнинговой фермы прямо на территории энергообъектов «Крассети».

Выводы проверки направлены в региональную прокуратуру. С учетом всех опубликованных обстоятельств можно ожидать, что разбирательство будет продолжено уже в отношении самих «Крассетей».