Экономист Михеев: антироссийские санкции и желание ЕС снизить зависимость от РФ привели к коллапсу на мировом энергорынке

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 августа 2022, 10:41

газовые трубы, https://unsplash.com/photos/UoIiVYka3VY

Кандидат экономических наук Александр Михеев в понедельник заявил, что антироссийские санкции и желание Евросоюза снизить зависимость от России привели к коллапсу на мировом энергетическом рынке.

Александр Михеев отметил, что в настоящий момент ведется война за газ, причем не только за российский, но и за мировой. Экономист уточнил, что Европейский союз сделал своей целью снижение зависимости от российского топлива, однако при этом хочет к ноябрю заполнить газовые хранилища минимум на 80 процентов.

Эксперт в беседе с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что европейцев не волнует "азиатский вопрос", поэтому никто не будет думать о том, что в Азии из-за перекупки газа европейскими странами начинается энергетический кризис.

Михеев заявил, что пока государства ЕС еще могут покупать голубое топливо по 2 000 долларов за тысячу кубометров, а азиатские страны – нет, вследствие чего, СПГ отправляется в Европу, лишая Азию ресурсов. Такой сценарий, однако, не слишком выгоден и для европейцев, так как им приходится переплачивать за газ минимум в два раза.

Не исключено, что в скором времени развивающиеся страны Азии в свою очередь попросят "Газпром" о помощи.