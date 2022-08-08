Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

FP: Запад направил на помощь Украине 11 миллиардов долларов, что значительно меньше выплат за российский газ

, 07:49 Источник: РИА "Новости"

FP: Запад направил на помощь Украине 11 миллиардов долларов, что значительно меньше выплат за российский газ
трубы, https://unsplash.com/photos/EKHMcOlG9MI

Издание FP утром в понедельник, 8 августа, сообщило, что Запад направил на помощь Украине одиннадцать миллиардов долларов, что меньше выплат за поставки энергоресурсов из Российской Федерации.

Журнал привел подсчеты Кильского института мировой экономики. Отмечается, что ряд западных партнеров пообещали предоставить Украине 31 миллиард долларов, но бюджет страны к настоящему моменту получил только треть от обещанной суммы.

В статье уточняется, что общий объем оказанной Киеву помощи достигает примерно одиннадцати миллиардов долларов, что значительно меньше той суммы, которую получила от Запада РФ за свои углеводороды.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram