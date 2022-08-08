Экс-советник Борреля Точчи: ряд стран ЕС при затишье в конфликте могут потребовать от Киева уступок Москве

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8 августа 2022, 07:18 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/4Z8E4uy0EsQ

Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в статье для Foreign Affairs заявила, что ряд стран ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Киева уступок Москве.

Натали Точчи подчеркнула, что причиной раскола в рядах государств-членов Европейского союза по вопросу поддержки Украины станет вероятное сравнительное затишье в конфликте, что даст России возможность переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения киевских властей к уступкам.

Экс-советник Жозепа Борреля полагает, что в случае усугубления энергетического кризиса в Европе такой сценарий является более вероятным.