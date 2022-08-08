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Milliyet сообщает, что РФ и Турция могут перейти на полное использование нацвалют в торговле

, 10:04 Источник: РИА "Новости"

Milliyet сообщает, что РФ и Турция могут перейти на полное использование нацвалют в торговле
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, Xinhua

Турецкая газета Milliyet сообщила, что рубль будет применяться в основном для расчетов за природный газ между Анкарой и Москвой. Позже ожидается полное использование национальных валют в торговле.

В статье отмечается, что после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана предусматривается, что рубль будет использоваться двумя странами в основном для расчетов за природный газ.

Впоследствии ожидается введение турецкой лиры и применение для торговли национальных валют, что, как планируется, обеспечит защиту валютных резервов Турции.

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