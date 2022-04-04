Министр ЕЭК Глазьев: доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети, и это не весь потенциал валюты

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4 апреля 2022, 08:21 Источник: РИА Новости

Сергей Глазьев, фото: Alexander Legky/globallookpress.com

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доля рубля уже превышает две трети, и есть возможность ее увеличить, рассказал в интервью РИА Новости министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

Глазьев отмечает, что во внутренних расчетах между странами ЕАЭС достигнуты «серьёзные успехи», так как покупка товаров производится в национальной валюте. Россия использует рубли для оплаты более, чем 50% торгового оборота в Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане.

Эксперт добавил, что потенциал рубля на этом не заканчивается.

«Доля рубля во взаимной торговле ЕАЭС значительна, но есть возможности для ее наращивания в таких странах, как, например, Кыргызстан, 40 процентов торгового оборота с которым обслуживается в долларах», — заявил министр ЕЭК.

По словам Глазьева, дальнейшее наращивание доли национальных валют в рамках торгового оборота ЕАЭС будет зависеть от углубления торгово-экономических отношений. А дедолларизация возможна при снижении внешних рисков, а также комплексе поддерживающих мер:«интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков; обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам».