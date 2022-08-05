Глава Минэкономразвития Решетников заявил о риске возникновения рецессии в мировой экономике

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5 августа 2022, 14:31 Источник: РИА "Новости"

глава МЭР Максим Решетников, Russian Government/via Globallookpress.com

Руководитель Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников днем в пятницу, 5 августа, заявил о существовании риска возникновения рецессии в мировой экономике.

Максим Решетников отметил, что в настоящий момент МЭР обновляет прогноз социально-экономического развития. По его словам, фиксируется большая неопределенность и много рисков в мировой экономике, в частности, возможность рецессии. Глава ведомства уточнил, что российские предприятия и отрасли экономики вошли в фазу структурной перестройки. Уточняется, что сейчас идет также перестройка логистических цепочек.

Напомним, ранее сегодня министр экономического развития заявил, что осенью безработица на территории России отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который регистрируется на территории страны в последние месяцы. Он, однако, подчеркнул, что ситуация находится под контролем.