Глава МЭР Решетников заявил, что безработица в России осенью отойдет от рекордного минимума

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что осенью безработица в России отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который регистрируется на территории страны в последние месяцы.
Максим Решетников уточнил, что в настоящий момент в ряде отраслей фиксируется рост неполной занятости. Предполагается, что к осени рекордно низкие показатели безработицы изменятся, однако драматизировать не стоит – ситуация является контролируемой.
Глава МЭР уточнил, что традиционно российские предприятия стараются оказывать максимальную поддержку трудовым коллективам и запускать режимы работы, позволяющие сохранить занятость.