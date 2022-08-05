Глава МЭР Решетников заявил, что безработица в России осенью отойдет от рекордного минимума

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5 августа 2022, 11:09 Источник: РИА "Новости"

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Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что осенью безработица в России отойдет от рекордно низкого уровня в 3,9%, который регистрируется на территории страны в последние месяцы.

Максим Решетников уточнил, что в настоящий момент в ряде отраслей фиксируется рост неполной занятости. Предполагается, что к осени рекордно низкие показатели безработицы изменятся, однако драматизировать не стоит – ситуация является контролируемой.

Глава МЭР уточнил, что традиционно российские предприятия стараются оказывать максимальную поддержку трудовым коллективам и запускать режимы работы, позволяющие сохранить занятость.