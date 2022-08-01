Евродепутат Мурешан заявил, что ЕК перевела Молдавии первый транш помощи в размере пятидесяти миллионов евро

Евродепутат Зигфрид Мурешан заявил днем в понедельник, 1 августа, что Европейская комиссия ранее сегодня перечислила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в размере пятидесяти миллионов евро.
Речь идет о первом транше макрофинансовой помощи на общую сумму 150 миллионов евро, которая была одобрена Европарламентом весной текущего года.
Зигфрид Мурешан уточнил, что 35 миллионов евро являются кредитами на льготных условиях, а еще 15 миллионов –безвозвратные средства из европейских фондов. Вышеуказанные суммы направлены Молдавии для того, чтобы страна могла покрыть часть расходов, возникших из-за энергетического кризиса, притока беженцев и пандемии COVID-19.