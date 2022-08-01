Евродепутат Мурешан заявил, что ЕК перевела Молдавии первый транш помощи в размере пятидесяти миллионов евро

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1 августа 2022, 17:01 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HmVZxPgUspk

Евродепутат Зигфрид Мурешан заявил днем в понедельник, 1 августа, что Европейская комиссия ранее сегодня перечислила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в размере пятидесяти миллионов евро.

Речь идет о первом транше макрофинансовой помощи на общую сумму 150 миллионов евро, которая была одобрена Европарламентом весной текущего года.

Зигфрид Мурешан уточнил, что 35 миллионов евро являются кредитами на льготных условиях, а еще 15 миллионов –безвозвратные средства из европейских фондов. Вышеуказанные суммы направлены Молдавии для того, чтобы страна могла покрыть часть расходов, возникших из-за энергетического кризиса, притока беженцев и пандемии COVID-19.