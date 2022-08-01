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Аргументы Недели Экономика 13+

Шмыгаль заявил, что Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 миллионов евро

, 15:07 Источник: РИА "Новости"

Шмыгаль заявил, что Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 миллионов евро
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/globallook.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро от Евросоюза поступил на счет Нацбанка страны, второй поступит уже 2 августа.

Ранее в ЕК сообщили, что Европейский союз одобрил новую макрофинансовую помощь Украине в размере одного миллиарда евро.

В понедельник, 1 августа, первый транш в размере 500 миллионов евро был зачислен на счет НБУ. Второй поступит во вторник. Денис Шмыгаль уточнил, что речь идет о части крупного пакета поддержки Украины на общую сумму девять миллиардов евро.

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