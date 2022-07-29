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Аргументы Недели Экономика 13+

Экономист Пивовар заявил, что Европа будет вынуждена покупать российский газ

, 13:35

Экономист Пивовар заявил, что Европа будет вынуждена покупать российский газ
газовые трубы, Stefan Sauer/dpa

Экономист Борис Пивовар рассказал в разговоре с представителями средств массовой информации в пятницу, 29 июля, заявил, что ряд стран-членов Европейского союза будут вынуждены покупать российский газ.

Ранее стало известно, что Венгрия летом текущего года планирует закупить у РФ дополнительно 700 миллионов кубометров газа.

Борис Пивовар в беседе с РИА ФАН уточнил, что политика Венгрии всегда расходилась с мнением Евросоюза в газовом вопросе. Экономист обратил внимание на то, что Россия может поставить газ в необходимых для Европы объемах по весьма разумной цене.

Более того, эксперт выразил мнение, что ЕС не удастся полностью избавиться от зависимости от российского "голубого топлива".

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