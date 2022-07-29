Политолог Квашнин заявил, что антигазовая стратегия Евросоюза «сломалась» в Венгрии

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29 июля 2022, 13:07

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в рамках беседы с представителями средств массовой информации в пятницу, 29 июля, заявил, что Венгрии необходим российский газ.

Эксперт отметил, что венгерская экономика работает на сырье "Газпрома", а альтернативных объемов газа на европейском рынке нет, вследствие чего Будапешт решил увеличить закупки топлива у Москвы.

Юрий Квашнин в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что сейчас других газовых вариантов для Венгрии нет, но в будущем страна намерена увеличить долю атомной энергии. Однако, вышеуказанное направление развивается также при участии Российской Федерации. Политолог обратил внимание на то, и что даже если венгерская сторона начнет отходить от газа, у нее сохранится большая зависимость от Москвы.

Квашнин отметил, что на текущий момент можно сделать следующий вывод: пока Евросоюз пытается сокращать потребление российского "голубого топлива", Будапешт лишь усиливает сотрудничество с Москвой.