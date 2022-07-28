Посол РФ в Болгарии Митрофанова заявила, что Москва готова возобновить поставки газа Софии при желании последней

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28 июля 2022, 19:05 Источник: РИА "Новости"

труба, https://unsplash.com/photos/DVqdk8MTp2I

Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова вечером в четверг, 28 июля, заявила в беседе с журналистами, что Москва готова восстановить поставки газа Софии при желании последней.

Элеонора Митрофанова подчеркнула, что контракт "Газпрома" действует до конца текущего года, вследствие чего в любой момент, когда власти Болгарии решат платить по той схеме, по которой требует российская компания, поставки будут возобновлены.

Посол уточнила, что все возможно, однако развитие ситуации с газом зависит от политической воли, а также от значительной доли прагматизма.