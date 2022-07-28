Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что расходы потребителей газа в стране могут вырасти на несколько сотен евро в год

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28 июля 2022, 16:01 Источник: РИА "Новости"

Роберт Хабек, Bernd von Jutrczenka, globallookpress.com

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что расходы домохозяйств, которые используют газ для отопления и получения электроэнергии, могут увеличиться в год на несколько сотен евро.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ, вероятно, с 1 октября введет сбор для конечных потребителей газа.

Роберт Хабек отметил, что власти Германии рассчитывают на то, что дополнительная плата составит от 1,5 до 5 центов за киловатт-час. Вице-канцлер назвал "горькой" новость о том, что расходы домохозяйств совершенно точно вырастут на несколько сотен евро ежегодно. Министр добавил, что экономить газ необходимо всем гражданам, поскольку это даст возможность для маневра в энергетической политике.