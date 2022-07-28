Байден заявил, что текущее состояние экономики США не говорит о рецессии

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28 июля 2022, 20:37 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления перед представителями средств массовой информации в четверг заявил, что текущее состояние экономики страны не говорит о рецессии.

Джо Байден подчеркнул, что в США в настоящий момент фиксируется рекордный уровень занятости. По словам американского лидера, бизнес инвестирует в страну рекордными темпами, вследствие чего промышленность переживает сильнейшее восстановление за минувшие тридцать лет.

"Это вовсе не говорит о рецессии", – отметил вечером 28 июля политик.