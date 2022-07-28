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Байден заявил, что американская экономика «находится на правильном пути»

, 17:07 Источник: РИА "Новости"

Байден заявил, что американская экономика «находится на правильном пути»
президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, комментируя в четверг, 28 июля, информацию о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны находится "на правильном пути".

Джо Байден подчеркнул, что после исторического экономического роста в США, который был зафиксирован в прошлом году, и восстановления потерянных в период пандемии COVID-19 рабочих мест неудивительно, что экономика страны замедляется, так как Федеральная резервная система пытается снизить уровень инфляции.

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на имеющиеся глобальные проблемы, США находятся "на правильном пути".

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Экономика