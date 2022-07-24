Бывший сенатор США Блэк назвал иррациональной санкционную политику Запада в отношении России

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24 июля 2022, 21:43 Источник: "Свободная пресса"

Флаг США. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Санкционная политика США и Европы в отношении России иррациональна и разрушительна, так как приводит к экономическим потрясениям во всем мире. Такое мнение высказал бывший сенатор от штата Вирджиния, полковник американской армии Ричард Блэк.

«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — написал политик в воскресенье в своем твиттере.

По его мнению, аналогичную политику проводит и Европа. Он привел в качестве примера недавнюю ситуацию с «Северным потоком»: сокращение поставок газа, по его словам, произошло не по вине России, а из-за того, что Канада не захотела вовремя вернуть отремонтированную турбину.