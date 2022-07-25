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Торгово-промышленная палата Германии: предприятия в ФРГ сокращают и останавливают производство из-за роста цен на газ

, 19:11 Источник: РИА "Новости"

Торгово-промышленная палата Германии: предприятия в ФРГ сокращают и останавливают производство из-за роста цен на газ
трубы, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) в новом исследовании сообщила, что все больше предприятий в ФРГ вынуждены сокращать или полностью останавливать производство из-за сильно выросших цен на газ.

Согласно последней информации, 16% промышленных компаний должны реагировать на сложившуюся ситуацию в сфере энергетики посредством сокращения производства или частичного отказа от ряда направлений.

Особенно сильно в настоящий момент страдает энергоемкая экономика. Отмечается также, что многим немецким компаниям сейчас лишь предстоит приобрести значительные объемы газа на текущий год. Кроме того, только половина организаций заключила контракты, которые могут позволить покрыть вышеуказанные потребности.

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