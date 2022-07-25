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Министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна не согласна делиться газом с другими государствами Евросоюза

, 18:42 Источник: РИА "Новости"

Министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна не согласна делиться газом с другими государствами Евросоюза
флаг Польши, https://unsplash.com/photos/IJ1gyk5btEM

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в рамках пресс-конференции в понедельник, 25 июля, заявила, что страна не согласна делиться газом с другими государствами-членами Евросоюза.

Анна Москва напомнила, что во вторник в Брюсселе пройдет встреча, которая будет посвящена энергетической безопасности, в первую очередь, теме газа. Хранилища Польши, по словам министра, к настоящему моменту уже заполнены, вследствие чего все потребности удовлетворены в отличие от одиннадцати государств Европейского союза, которые уже снизили спрос на газ на 15% в период с 1 августа текущего года по 31 марта следующего года. Анна Москва подчеркнула, что Варшаве подобные ограничения не нужны.

По словам руководителя ведомства, против таких решений выступают также Греция, Кипр, Мальта, Португалия, Испания и другие страны.

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