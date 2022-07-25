Экономист Баранов заявил, что параллельный импорт ослабит рубль

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25 июля 2022, 15:40

рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Кандидат экономических наук Александр Баранов прокомментировал в понедельник, 25 июля, мнение экспертов о том, что российская валюта к концу текущего года ослабнет до 70,1 рубля за доллар.

Александр Баранов отметил, что восстановление импорта и увеличение объема параллельного импорта действительно окажут на рубль влияние. В настоящий момент Россия за иностранную валюту ничего не покупает, а внутри страны доллар и евро конвертируются в рубль. Когда на рынок РФ начнут поступать товары из-за границы, ситуация поменяется – американская валюта в любом случае получит поддержку.

Эксперт в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" заявил, что падение рубля также произойдет из-за запланированных Министерством финансов закупок валют дружественных стран. Вероятно, власти начнут с приобретения юаней.

Баранов обратил внимание на то, что долго удерживать рубль на уровне 50–60 единиц за доллар не удастся, однако это "не означает какой-либо катастрофы", поскольку бюджет Российской Федерации верстался под другие валютные значения.