ЦБ предупреждает, что риски глобальной рецессии могут понизить спрос на российский экспорт и ослабить рубль

В сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров говорится, что увеличивающиеся риски глобальной рецессии могут дополнительно ослабить внешний спрос на товары экспорта из РФ и вызвать ослабление рубля.
В Банке России уточнили, что у спектра рисков со стороны внешних условий могут быть как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты.
Проинфляционное влияние, по данным регулятора, может привести к дальнейшему усилению внешних торговых и финансовых ограничений, что в свою очередь станет причиной ослабления рубля и большему, чем предполагается в базовом сценарии, снижению потенциала экономики Российской Федерации.