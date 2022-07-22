ЦБ предупреждает, что риски глобальной рецессии могут понизить спрос на российский экспорт и ослабить рубль

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22 июля 2022, 14:00 Источник: ЦБ РФ

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров говорится, что увеличивающиеся риски глобальной рецессии могут дополнительно ослабить внешний спрос на товары экспорта из РФ и вызвать ослабление рубля.

В Банке России уточнили, что у спектра рисков со стороны внешних условий могут быть как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты.

Проинфляционное влияние, по данным регулятора, может привести к дальнейшему усилению внешних торговых и финансовых ограничений, что в свою очередь станет причиной ослабления рубля и большему, чем предполагается в базовом сценарии, снижению потенциала экономики Российской Федерации.