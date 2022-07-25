Красную путину в Приморском крае предлагают продлить до середины сентября

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25 июля 2022, 05:55

фото ООО «Тройка»

Лов япономорской горбуши на севере Приморского края – в Тернейском муниципальном округе – ведёт компания «Тройка». Это одно из старейших предприятий Приморского края, которое занимается прибрежным ловом ставными и закидными неводами, с применением маломерного флота. Рыбодобывающее предприятие добывает примерно до двух с половиной тысяч тонн лосося в год, а это 90 процентов общекраевых квот. В агентстве по рыболовству Приморского края отмечают, что свежепойманная красная рыба также реализуется в торговые сети края.

Как отмечает руководитель агентства Валерий Корко, на данный момент выловлено более шестисот тонн лосося.

«Рыбаками добыто шестьсот пять тонн горбуши и более тридцати тонн симы», – уточняет Валерий Корко.

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края также сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о возможном продлении промысла лосося на морском побережье края до 15 сентября.

Между тем, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 годы, весной этого года в Приморье выпустили в реки несколько миллионов мальков тихоокеанского лосося. Работа по воспроизводству красной рыбы позволит восстановить природные запасы водных биоресурсов региона.