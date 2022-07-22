За картошку отвечает Антошка, а за хлеб – агроолигархат

Аргументы Недели. Волгоград → Экономика 13+

22 июля 2022, 12:11 Андрей ПРОШАКОВ

Фото сеть Интернет

Картошку у нас давно называют вторым хлебом. На столах у россиян с невысокими доходами она действительно не уступает по популярности хлебо-булочно-макаронным изделиям. А посему является продуктом стратегическим. Но в скачках цен, которые демонстрируют эти два продукта в последнее время, есть две большие разницы. И тут надо зрить в корень ценообразования.

После того, как стоимость картофеля легко доходила, в последние месяцы, порой просто до ажиотажно-спекулятивных 120 рублей за килограмм, сегодня можно купить его и по 15 рублей за кг. И это, напомню вам, при всеобщем подорожании всего вокруг и для производителей картофеля тоже.

Причина проста. После двух предыдущих лет, кода картофель постоянно рос в цене, мелкие хозяйства и ЛПХ, без всякой указки и финансового участия государства, расширили площади посевов и практически самостоятельно насытили картофелем рынок, сбив цены на него до беспрецедентных. Сегодня цены на сезонный картофель - это цены уровня 2015 года.

Уникальный случай для нашей экономики. Но это только на первый взгляд.

Ничего удивительного, на самом деле, в этом нет, так всегда бывает, если нет монополии, и чиновники не вмешиваются в процесс.

Крестьяне юга России, с помощью коллег из Азербайджана и продукции из Мелитополя, вернули в этом году россиянам вменяемые цены на сезонный картофель.

Что будет дальше - посмотрим.

Совершенно по-другому выглядит ситуация с хлебом.

При огромных переходящих остатках зерна с 2020-21 года, при ожидании рекордного урожая, при падении цен на зерно, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, при рекордных суммах финансовой господдержки производителей (от поля до прилавка) из денег налогоплательщиков, цены на хлеб в магазинах даже не думают опускаться, а только растут.

Немало важно, что производство картофеля, в отличие от зерновых, - процесс более затратный и рискованный на всех этапах: от выращивания, до сбора, транспортировки и хранения.

Что приводит к выводу, что причина такой удивительно нелогичной ситуации с ценами на хлеб одна - полный контроль агроолигархата над землями практически целых регионов, не говоря уже о муниципалитетах, и формируется устойчивое мнение, что и над законодательной и исполнительной властью, с их финансовыми возможностями, тоже. А по сему, ждать, в соответствии с законами рынка, адекватных цен на хлеб и другие продукты, «выращиваемые» агроолигархатом, к сожалению, не приходится.