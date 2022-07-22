Источник заявил РИА «Новости», что нарушение договоренностей по «зерновому вопросу» приведет к катастрофе

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22 июля 2022, 09:06 Источник: РИА "Новости"

зерно, https://unsplash.com/photos/w-iVGVdZvt4

Источник, знакомый с переговорами в Стамбуле, сообщил представителям средств массовой информации в пятницу, что нарушение договоренностей по вопросу экспорта украинского зерна приведет к катастрофе.

Ранее в администрации президента Турции заявили, что 22 июля в 16.30 в Стамбуле будет подписан документ по "зерновому вопросу". На официальной церемонии будут присутствовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Источник, отвечая на вопрос журналистов, каковы будут последствия нарушения договоренностей, подчеркнул: "Это будет катастрофой, и это все понимают".