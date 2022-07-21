Источник в ООН сообщил, что вопросы по экспорту украинского зерна решены

Осведомленный источник в Организации Объединенных Наций сообщил журналистам вечером в четверг, 21 июля, что, похоже, все вопросы по экспорту украинского зерна к настоящему моменту решены.
Согласно последним данным инсайдера, вероятно, подписание соответствующего документа состоится в пятницу, 22 июля, в Стамбуле.
Ранее сегодня сточники в ООН сообщили, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш вскоре намерен отправиться в Турцию. В рамках его визита планировалось достижение договоренности по экспорту украинского зерна.