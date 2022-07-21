Источник в ООН сообщил, что вопросы по экспорту украинского зерна решены

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21 июля 2022, 20:23 Источник: РИА "Новости"

зерно, https://unsplash.com/photos/RRpF3s0QRgA

Осведомленный источник в Организации Объединенных Наций сообщил журналистам вечером в четверг, 21 июля, что, похоже, все вопросы по экспорту украинского зерна к настоящему моменту решены.

Согласно последним данным инсайдера, вероятно, подписание соответствующего документа состоится в пятницу, 22 июля, в Стамбуле.

Ранее сегодня сточники в ООН сообщили, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш вскоре намерен отправиться в Турцию. В рамках его визита планировалось достижение договоренности по экспорту украинского зерна.