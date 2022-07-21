Министр экономики ФРГ Хабек: турбина для «Северного потока» уже в Германии, «Газпрому» ее передадут позже

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21 июля 2022, 16:46 Источник: РИА "Новости"

Роберт Хабек, www.imago-images.de/globallook.com

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в четверг, 21 июля, заявил, что турбина для газопровода "Северный поток" к настоящему моменту прибыла на территорию Германии, "Газпрому" ее передадут позже.

Роберт Хабек на пресс-конференции ранее сегодня заявил, что у властей ФРГ тесные контакты с компанией Siemens, однако сейчас речь идет о том, что уже сделано. Турбина для "Северного потока", по словам министра экономики, в начале недели была в Германии.

Глава ведомства добавил, что когда оборудование достигнет российской территории и будет передано "Газпрому", эта информация будет обнародована.