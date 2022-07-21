Министр экономики ФРГ Хабек: турбина для «Северного потока» уже в Германии, «Газпрому» ее передадут позже

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в четверг, 21 июля, заявил, что турбина для газопровода "Северный поток" к настоящему моменту прибыла на территорию Германии, "Газпрому" ее передадут позже.
Роберт Хабек на пресс-конференции ранее сегодня заявил, что у властей ФРГ тесные контакты с компанией Siemens, однако сейчас речь идет о том, что уже сделано. Турбина для "Северного потока", по словам министра экономики, в начале недели была в Германии.
Глава ведомства добавил, что когда оборудование достигнет российской территории и будет передано "Газпрому", эта информация будет обнародована.