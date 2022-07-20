Глава ЕК фон дер Ляйен: турбина для «Северного потока» в пути

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20 июля 2022, 16:29

Урсула фон дер Ляйен/ из открытых источников

Европейские чиновники хотят всеми способами ускорить процесс возобновления поставок российского газа в Европу хотя усиленно отказываются от «Северного потока-2».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, 20 июля, что турбина «Северного потока» уже находится в пути из Канады в ФРГ и вернется вовремя

«У России нет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу», − заявила еврочиновница журналистам.

Одновременно в руководстве ЕК не желают слышать о введении в полный цикл работы «Северного потока-2», поскольку он «не сертифицирован и не может работать».