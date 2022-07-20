Bloomberg сообщает, что Турция планирует отказаться от доллара при оплате российских энергоносителей

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20 июля 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

доллары, https://unsplash.com/photos/MJSFNZ8BAXw

Агентство Bloomberg сообщило, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным оплату российских энергоносителей в местной валюте.

Источники сообщили журналистам, что турецкая и российская стороны уже некоторое время работают над вышеуказанным вопросом. Предполагается, что отказ от расчета за энергоносители в долларах даст Анкаре возможность сэкономить золотовалютные резервы.

Сообщается, что речь идет об использовании местных валют не только в сделках по энергоресурсам, но и при проведении других платежей.

Предполагается, что лиры, полученные Москвой от Анкары, впоследствии можно будет применять для закупки товаров в Турции. Известно, что рубль тоже рассматривается в качестве валюты для механизма оплаты.