Путин заявил, что цены на энергоносители начали расти из-за политики Запада

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках разговора с журналистами по итогам рабочего визита в Иран заявил, что цены на энергоносители начали подниматься вверх из-за политики Запада.
Владимир Путин подчеркнул, что инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали на фоне политических решений стран Запада, которые были приняты ранее.
По словам российского лидера, теперь банки не финансируют, страховые компании не страхуют, трубопроводный и прочий транспорт не развивают, участки под новые разработки не выделяют. Президент РФ подчеркнул, что это является результатом политики западных государства за минувшие десять лет.