Путин заявил, что цены на энергоносители начали расти из-за политики Запада

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20 июля 2022, 07:48 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках разговора с журналистами по итогам рабочего визита в Иран заявил, что цены на энергоносители начали подниматься вверх из-за политики Запада.

Владимир Путин подчеркнул, что инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали на фоне политических решений стран Запада, которые были приняты ранее.

По словам российского лидера, теперь банки не финансируют, страховые компании не страхуют, трубопроводный и прочий транспорт не развивают, участки под новые разработки не выделяют. Президент РФ подчеркнул, что это является результатом политики западных государства за минувшие десять лет.