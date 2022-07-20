Киев намерен согласовать отсрочку выплаты госдолга на 24 месяца

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20 июля 2022, 11:53 Источник: РИА "Новости"

Киев, https://unsplash.com/photos/Gnty3Djwfns

Власти Украины намерены согласовать отсрочку выплаты госдолга на два года. Соответствующая информация содержится в постановлении, которое было опубликовано на сайте кабинета министров страны.

Документ, о котором идет речь, предписывает Министерству финансов Украины согласовать отсрочку на 24 месяца выплат по облигациям.

Согласно последней информации, процентный доход по облигациям планируется также отсрочить на два года. Оговаривается начисление процентов по займам.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что госдолг Украины к ВВП к концу текущего года может превысить уровень 91 – 99%.