Экс-депутат Рады Кива выразил мнение, что уже в сентябре Украину ждет дефолт

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15 июля 2022, 11:26 Источник: РИА "Новости"

Киев, https://unsplash.com/photos/-hZvVWVhk3g

Лишенный мандата бывший депутат Верховной рады Илья Кива утром в пятницу, 15 июля, выразил мнение, что Украину уже в сентябре текущего года ожидает дефолт, а также объяснил свое заявление.

Илья Кива отметил, что Международный валютный фонд требует осуществления обязательных выплат по суверенному долгу Украины, который составляет около миллиарда долларов, однако, как утверждает бывший депутат, в бюджете страны нет таких средств.

Кроме того, Кива заметил, что одному из наиболее прибыльных украинских предприятий – "Нафтогазу" – в настоящий момент грозит банкротство.