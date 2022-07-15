Экс-депутат Рады Кива выразил мнение, что уже в сентябре Украину ждет дефолт

Лишенный мандата бывший депутат Верховной рады Илья Кива утром в пятницу, 15 июля, выразил мнение, что Украину уже в сентябре текущего года ожидает дефолт, а также объяснил свое заявление.
Илья Кива отметил, что Международный валютный фонд требует осуществления обязательных выплат по суверенному долгу Украины, который составляет около миллиарда долларов, однако, как утверждает бывший депутат, в бюджете страны нет таких средств.
Кроме того, Кива заметил, что одному из наиболее прибыльных украинских предприятий – "Нафтогазу" – в настоящий момент грозит банкротство.