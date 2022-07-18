«Коммерсантъ» сообщает, что турбина для «Северного потока» была 17 июля отправлена из Канады в Германию

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18 июля 2022, 07:19 Источник: Коммерсантъ

трубы, nord stream / globallookpress.com

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщает, что в воскресенье, 17 июля, Канада отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в ФРГ. В Россию оборудование должно поступить к 24 июля.

Речь идет об отремонтированной газовой турбине Siemens Energy, которая применяется для подачи голубого топлива по газопроводу "Северный поток" из России в ФРГ. Данное оборудование будет доставлено на территорию Германии из Канады самолетом, а не по воде, как планировалось ранее. Предполагается, что это позволит ускорить прибытие турбины.

Газета сообщает, что затем оборудование еще "пять-семь дней" будут транспортировать в Россию, если не возникнет сложностей с логистикой и таможней.