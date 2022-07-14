Эксперт в сфере энергетики Полохин допустил, что отсрочка запуска «Северного потока – 1» обойдется ЕС в 1,5 млрд евро в неделю

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14 июля 2022, 08:30 Источник: Известия

трубы с газом, nord stream / globallookpress.com

Секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Дмитрий Полохин в рамках разговора с журналистами предположил, в какую сумму ЕС обойдется отсрочка запуска "Северного потока - 1".

По мнению Дмитрия Полохина, речь может идти о сумме в 1,5 миллиарда евро в неделю.

Отмечается, что до начала ремонта трубопровод функционировал на 40% от максимальной мощности, поскольку немецкая компания Siemens якобы из-за антироссийских санкций не вернула отремонтированные турбины.

Эксперт предположил, что задержка выполнения плановых работ на "Северном потоке - 1" способна вызвать беспокойство рынка и привести к увеличению цен на газ до уровня 3 500 евро за тысячу кубометров.