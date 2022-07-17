Глава Morgan Stanley Горман заявил, что вероятность возникновения рецессии в Европе намного больше 50 процентов

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17 июля 2022, 10:35 Источник: РИА "Новости"

Morgan Stanley, Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Генеральный директор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман выразил мнение в воскресенье, 17 июля, что вероятность наступления рецессии на территории Европы "намного больше" 50%.

Джеймс Горман заявил, что для США риск наступления рецессии он оценивает примерно в 50/50. По мнению эксперта, более значителен он в Европе – не 100%, но намного больше 50%.

Гендиректор Morgan Stanley, однако, уточнил, что не считает рецессию серьезной проблемой. По словам специалиста, из-за снижения экономической активности "мир не рухнет".